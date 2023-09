US Open : l’Orchestre du Metropolitan Opera et le baryton Will Liverman se produiront avant la finale masculine 2023

Ce dimanche 10 septembre, Yannick Nézet-Séguin, plusieurs membres de l’Orchestre du Metropolitan Opera de New York et le baryton Will Liverman se produiront sur le court du stade Arthur Ashe en amont de la très attendue finale messieurs du tournoi de l’US Open. Ils interpréteront deux "hymnes" américains.

Si nous ne savons pas encore qui de Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Ben Shelton et Novak Djokovic seront en finale de l’US Open, nous savons déjà quels artistes se produiront en amont de la grande finale hommes, ce dimanche 10 septembre prochain. Yannick Nézet-Séguin dirigera, au piano, les membres de l’Orchestre du Metropolitan Opera de New York, qui seront accompagnés du baryton Will Leverman, véritable star montante du monde lyrique, récent lauréat d’un Grammy Award pour l’enregistrement de l’opéra Fire Shut Up In My Bones de Terence Blanchard.

Ils interpréteront deux hymnes populaires américains, "America the Beautiful" et "Lift Every Voice", dans un arrangement pour voix, piano et cuivres signé John Sheppard et Tetsuro Hoshii.

"Avoir le Metropolitan Opera, l’une des institutions culturelles les plus importantes du pays, au centre de la plus grande scène du tennis est capital pour l’USTA", a déclaré Brian Hainline, président du conseil d’administration de l’USTA. Et d’ajouter : "Tout comme ce match met en vedette les plus grands athlètes de tennis, Will, Yannick et le Metropolitan Opera Orchestra représentent le meilleur de l’opéra et de la musique classique."