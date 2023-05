US Open : l'obligation vaccinale contre le Covid levée, Novak Djokovic pourra jouer à New York

Novak Djokovic va pouvoir participer au prochain US Open de tennis. Le gouvernement américain a annoncé lundi qu'il levait l'obligation de vaccination contre le coronavirus pour les voyageurs en provenance de l'étranger à partir du 11 mai.

Cela signifie que le Serbe, numéro 1 mondial, qui n'est pas vacciné, sera autorisé à se rendre aux États-Unis et à jouer sur les courts de Flushing Meadows à New York du 28 août au 10 septembre prochain. Il pourra aussi participer aux tournois sur le sol américain, et aussi sans doute canadien, durant l'été en guise préparation au 4e et dernier Grand Chelem de l'année.

Djokovic a manqué l'US Open l'année dernière en raison de son refus de se faire vacciner. Pour la même raison, il n'a pas été autorisé à jouer aux récents ATP Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami. Deux tournois qu'il avait aussi manqués en 2022, année où les ATP Masters 1000 du Canada et de Cincinnati lui avaient été interdits.

En janvier 2022 déjà, il avait aussi été expulsé d'Australie à la veille du début du premier Grand Chelem de l'année en raison de sa non-vaccination. Novak Djokovic, lauréat de 22 titres du Grand Chelem, qui aura 36 ans le 22 mai, a remporté l'US Open à trois reprises en 2011, 2015 et 2018. Il a été battu en finale par le Russe Daniil Medvedev lors de sa dernière participation en 2021.