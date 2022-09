US Open : L’irrésistible Caroline Garcia croque Coco Gauff et file en demi-finales

Face à Gauff, qui l’avait battue lors de leurs deux précédentes rencontres, à Indian Wells en 2021 et Doha en 2022, Garcia a tout de suite pris le match en mains en imposant sa puissance, sa vitesse, et en mettant Gauff sous une pression que l’Américaine, finaliste du dernier Roland-Garros, n’a pu supporter (24 fautes directes, 26 fautes provoquées).

"J’ai toujours joué de façon agressive, il se trouve que depuis ces derniers mois je suis suffisamment en bonne forme physique pour jouer ce jeu-là et continuer sur cette voie", s’est-elle félicitée.

Garcia a ainsi réussi le break d’entrée dans la première manche en bénéficiant d’une double faute de son adversaire. Puis elle a réussi un double break grâce à un passing-shot a priori facile de Gauff mais qu’elle a joué trop long.

Menée 4-0, Gauff a joué avec un peu plus d’agressivité pour reprendre un service de Garcia, mais la Française a remis la main sur le match et remporté sa première balle de set.

Elle a enchaîné sur un nouveau break d’entrée dans la seconde manche et n’a plus lâché son avantage pour conclure sur sa première balle de match, non sans avoir sauvé une balle de débreak à 3-2.

Sa victoire écrasante sur la pépite du tennis américain, âgée de 19 ans, confirme que Garcia est la joueuse la plus impressionnante depuis le début du tournoi.

Et elle ne cache pas ses ambitions avant de jouer le prochain match : Jabeur, "depuis les juniors, elle est forte. Il me tarde de relever ce défi", a-t-elle lancé.