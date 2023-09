US Open : Joachim Gérard également éliminé en double

Joachim Gérard et son partenaire néerlandais Maikel Scheffers ont été éliminés au premier tour du double (quarts de finale) du tournoi en fauteuil roulant de l'US Open de tennis, mercredi, à New York. Le duo belgo-néerlandais s'est incliné 7-5, 6-3 face aux Britanniques Alfie Hewett et Gordon Reid, têtes de séries N.1. La rencontre a duré 1 heure et 42 minutes.

En simple, Joachim Gérard (ITF 5) avait aussi été éliminé au premier tour après une défaite 6-7 (5/7), 6-2 et 6-4 contre l'Argentin Gustavo Fernandez (ITF 3). Joachim Gérard, 34 ans, a atteint deux fois, en 2015 et 2020, les demi-finales du simple à l'US Open et a été finaliste du double en 2013.