US Open : Iga Swiatek "très fière" d’avoir remporté son 3e Grand Chelem avec la manière

A 21 ans, Iga Swiatek, numéro 1 mondiale, a remporté samedi à l’US Open, sur surface dure, le troisième tournoi du Grand Chelem de sa carrière, après deux Roland-Garros sur terre battue, et en est particulièrement fière car "les gens ne m’attendaient pas", a-t-elle déclaré en conférence de presse après son succès en finale sur la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 5) : 6-2, 7-6 (7/5).

"Je suis super fière de moi parce que ce n’était pas un match facile. Même si j’ai dominé le début de partie, je savais que ce serait serré et que Ons tirerait profit de chacune de mes erreurs. Dans le second set, le match est devenu très physique et je suis contente que mon niveau d’énergie soit encore monté d’un cran pour pouvoir être un peu plus précise dans les moments clés et conclure."

"Nous avons joué à un très haut niveau. Je suis particulièrement fière de mon niveau mental, je ne craque pas dans les moments difficiles, raconte celle qui reste sur 10 victoires lors de ses 10 dernières finales. Je suis également fière d’avoir bien plus de solutions dans mon jeu qu’avant, du point de vue du tennis mais aussi du mental. J’utilise très bien ces possibilités et j’en suis fière parce que je sais ce que c’est que d’être sur le court et de ne pas savoir quoi faire pour changer le cours d’un match. Cela fait longtemps que je ne me suis pas retrouvée à court d’idées, ça prouve que je progresse."

Iga Swiatek réalise une saison canon, elle qui s’est montrée impériale dans la tournée américaine en remportant les tournois d’Indian Wells et Miami avant son sacre à dans ce dernier Majeur de la saison.

"En début de saison, j’ai réalisé que je pouvais peut-être avoir de bons résultats sur le circuit. Je suis aussi arrivée en demi-finales à l’Open d’Australie. Mais je n’étais pas sûre d’être au niveau pour gagner un Grand Chelem, surtout sur une surface aussi rapide qu’à l’US Open. Je ne m’y attendais pas, c’est certain."

La Polonaise apporte un peu de stabilité dans un circuit féminin. Jusqu’à présent, aucune joueuse n’avait remporté deux Majeurs la même année depuis l’Allemande Angelique Kerber en 2016 (Open d’Australie et US Open).