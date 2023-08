US Open : huit Belges en qualifications, Goffin, Wickmayer et Minnen têtes de série

L'USTA, la Fédération de tennis américaine, vient de rendre publique la liste des joueurs et joueuses qui seront amenés à se battre, la semaine du 21 août, à Flushing Meadows, pour décrocher une place dans le tableau final de l'US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem de l'année. Et huit Belges seront engagés dans ces qualifications.

Chez les hommes, ils seront au nombre de cinq, David Goffin (ATP 100) en tête, à briguer l'un des seize sésames, alors que pour la première fois depuis belle lurette, aucun joueur masculin ne figurera directement dans le tableau final. Le Liégeois, 32 ans, dont le meilleur résultat à New York fut un huitième de finale, atteint quatre fois consécutivement entre 2017 et 2020, aura toutefois le privilège d'être tête de série. Le N.°1 belge sera accompagné de Zizou Bergs (ATP 150), battu au dernier tour l'an dernier mais tracassé par une gêne au poignet, de Kimmer Coppejans (ATP 160), qui s'est qualifié avec brio pour Wimbledon, de Joris De Loore (ATP 164) et du jeune Gauthier Onclin (ATP 208), 22 ans. Il s'agira pour ce dernier de sa toute première participation à ces qualifs.

Chez les dames, trois Belges tenteront de se qualifier. Il s'agit de Yanina Wickmayer (WTA 93), qui vient de retrouver une place dans le Top 100, mais un rien trop tard pour entrer directement dans le tableau final. L'Anversoise, 33 ans, qui espère éventuellement obtenir une 'wild card' après avoir été demi-finaliste en 2009, bénéficiera néanmoins du statut de tête de série, au même titre que Greet Minnen (WTA 112). Marie Benoit (WTA 189) sera également de la partie. Deux Belges sont actuellement assurées d'une place dans le tableau final, à savoir Elise Mertens (WTA 29) et Maryna Zanevska (WTA 113).