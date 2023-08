US Open : Greet Minnen se hisse dans le tableau final, pas de joueur belge en simple messieurs

Greet Minnen s'est hissée dans le tableau final de l'US Open, le 4e et dernier tournoi du Grand Chelem de l'année, samedi à New York. La Campinoise, 98e mondiale et tête de série N.5 des qualifications, a battu l'Américaine Katrina Scott (WTA 320), 19 ans, bénéficiaire d'une invitation, en trois sets 6-3, 4-6, 6-2 et 2h17 de jeu sur le Court 11 de Flushing Meadows.

Minnen rejoint ainsi Elise Mertens (WTA 32) et Maryna Zanevska (WTA 113), directement qualifiées pour le tableau final du majeur new-yorkais. Le tirage au sort a réservé la Bélarusse Aryna Sabalenka, 2e mondiale et finaliste du tournoi l'an dernier, comme adversaire du 1er tour à Zanevska, qui mettra un terme à sa carrière après l'US Open. Elise Mertens débutera pour sa part contre une qualifiée. Greet Minnen, 26 ans, va disputer l'US Open pour la 4e fois. Elle y avait atteint le 3e tour en 2021, le meilleur résultat de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem.