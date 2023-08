US Open : Greet Minnen rejoint le dernier tour des qualifications

Greet Minnen a obtenu son ticket pour le 3e et dernier tour des qualifications de l'US Open, 4e tournoi du Grand Chelem de tennis, ce vendredi à New York.

La Campinoise, 98e mondiale et tête de séries N.5 des qualifications, a disposé de l'Autrichienne Sinja Kraus (WTA 208) au 2e tour, 7-5, 6-3. La partie a duré 1h39.

Pour un ticket dans le tableau final, Greet Minnen affrontera la gagnante du duel entre les Américaines Katrina Scott (WTA 320) et Elvina Kalieva (WTA 183). En cas de victoire, elle jouerait pour la 4e fois le tournoi de Flushing Meadows, où elle avait atteint le 3e tour en 2021.

Yanina Wickmayer (WTA 86), 3e tête de série des qualifications, s'apprête également à jouer le 3e tour. La demi-finaliste de l'édition 2009 y jouera contre l'Américaine Sachia Vickery (WTA 203).

Marie Benoit (WTA 244) a quant à elle été éliminée au 1er tour, comme Magali Kempen (WTA 228).

Chez les messieurs, Kimmer Coppejans (ATP 148) a atteint le dernier tour qualificatif, ce vendredi.

Après les éliminations de David Goffin (ATP 98) et Zizou Bergs (ATP 151) au 1er tour, Joris De Loore (ATP 174) et Gauthier Onclin (ATP 205) disputeront quant à eux leur 2e tour plus tard dans la journée.

Il faut passer trois tours de qualification pour atteindre le tableau final pour lequel sont qualifiées Elise Mertens (WTA 32) et Maryna Zanevska (WTA 113). Cette dernière mettra un terme à sa carrière après le tournoi.