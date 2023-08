US Open : Gauthier Onclin passe le premier tour des qualifications, Greet Minnen également

Gauthier Onclin s'est imposé mercredi lors du premier tour des qualifications de l'US Open, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de tennis, qui se tient à New York. Le Liégeois de 22 ans, 205e mondial, est sorti victorieux de sa rencontre face à l'Argentin Marco Trungelliti (ATP 228) en deux sets 6-3, 6-4 après un match de 1h31.

Après avoir facilement empoché la première manche 6-3, Gauthier Onclin s'est fait surprendre en début de deuxième set laissant son adversaire le distancer 4-1 avant de remonter au score et de finalement décrocher la victoire. Son prochain adversaire sera le Japonais Sho Shimabukuro (ATP 159). Le Liégeois dispute pour la première fois les qualifications de l'US Open après avoir disputé les qualifications de Roland-Garros et Wimbledon cette année. Il avait à chaque fois été sorti au deuxième tour des qualifications. Tant chez les messieurs que chez les dames, il faut passer trois tours pour atteindre le tableau final pour lequel sont qualifiées Elise Mertens (WTA 32) et Maryna Zanevska (WTA 113).