US Open : Elise Mertens sauve encore plusieurs balles de match et accède au 3e tour

Elise Mertens, 32e joueuse mondiale et tête de série N.32, s'est qualifiée pour le troisième tour de l'US Open de tennis, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, après une victoire 3-6, 7-6 (9/7), 6-1 sur l'Américaine Danielle Collins (WTA 34). Mertens a sauvé deux balles de match avant de renverser la situation et s'imposer au bout de 2 heures et 45 minutes. Une bonne habitude puisqu'elle en avait sauvé trois au tour précédent.

Mertens perdait son service dans le huitième jeu du premier set. Collins profitait ensuite de sa première balle de set pour mener une manche à zéro. Le deuxième set était très disputé: Mertens concédait deux fois sa mise en jeu et débreakait dans la foulée (1-1 et 3-3). Elle manquait deux balles de set à 5-4 puis sauvait deux balles de match dans le jeu décisif, où elle émergeait, revenant à une manche partout. Au premier tour, elle avait déjà sauvé trois balles de match contre la Suédoise Mirjam Bjorklund (WTA 155). Dans le troisième set, Mertens prenait le large dans le troisième jeu et filait vers la victoire, la deuxième en cinq confrontations avec Collins. Elle affrontera au tour suivant l'Américaine Coco Gauff (WTA 6/N.6), 19 ans, quart-de-finaliste l'an passé, qui a battu 6-3, 6-2, un autre jeune talent du tennis mondial, la Russe Mirra Andreeva (WTA 63), 16 ans.

Mertens, 27 ans, dispute l'US Open pour la huitième fois. Elle avait atteint les quarts de finale en 2019 et 2020. L'an passé, elle n'avait pas réussi à passer le premier tour, ce qui avait mis fin à sa série de 18 qualifications de suite au troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem. Mertens et Collins se retrouveront au premier tour du double, la Belge formant la paire tête de série N.2 aux côtés de l'Australienne Storm Hunter et l'Américaine faisant équipe avec l'Ukrainienne Nadiaa Kichenok.