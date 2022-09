US Open : Eliminée au troisième tour, Serena Williams a peut-être, ou sans doute, joué le dernier match de sa carrière

Serena Williams a été battue par l’Australienne Ajla Tomljanovic, 46e mondiale. Elle s’est inclinée au troisième tour, 7/5-6/7-6/1. Elle a pourtant eu sa chance. Ses chances… Des énormes chances…

L’Américaine a servi pour le gain du premier set, à 5/3. Et elle a eu quatre balles de deuxième set, à 5/2. Elle a encore mené 6/4 dans le tie-break, s’offrant une nouvelle balle de set. Elle aurait pu gagner en deux manches vite expédiées, mais elle s’est, au contraire, épuisée. Elle a bien concrétisé sa cinquième occasion d’égaliser à un set partout, mais en allant chercher au plus profond de ses ressources.

Et dans la manche décisive, qui a commencé après 2 heures et 17 minutes de combat, tout est devenu encore plus compliqué, physiquement. Même si la cadette des Williams a réussi un break d’entrée, ses jambes ne l’ont plus portée très longtemps. Bien sûr, le temps jouait impitoyablement contre "la femme aux 23 Grands Chelems en simple", qui aura bientôt 41 ans.

Et cette fois-ci, en face d’elle, elle a trouvé une adversaire qui était moins impressionnée que les précédentes, et qui est restée plus sereine que les précédentes. La pression exercée par le public ne l’a pas non plus tétanisée.

A-t-on vu Serena Williams pour la dernière fois sur un court de tennis, lors d’un match officiel ? La question lui sera évidemment posée en conférence de presse. A voir si elle a envie de donner une réponse claire, cette fois-ci.

Interviewée sur le court, après sa défaite, elle était en larmes, quand elle a remercié ses parents, sa soeur Venus, et tout ceux qui l'ont aidée à avoir la magnifique carrière qu'elle a eue. Ses propos n'ont laissé planer aucun doute, sur le fait qu'elle vient bien de frapper ses derniers coups de raquette en compétition. Et puis, il y a eu la petite phrase : "Mais on ne sait jamais". Il faut sans doute comprendre qu'elle se laisse une petite porte ouverte, au cas où la vie sans le tennis lui serait trop pénible. Qu'elle n'est pas encore prête à dire qu'elle ferme définitivement le grand livre de sa carrière.

Le match a été superbe. Mais si jamais tout devait s’arrêter sur cette rencontre, ce ne serait qu’une maigre consolation. Parce qu’il y a de quoi avoir des regrets, et ressentir une grande frustration.

