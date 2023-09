US Open : Djokovic, ou le GOAT en chiffres

Il est devenu dimanche le plus vieux lauréat de l’US Open à l’ère Open (depuis 1968), devant Ken Rosewall qui avait 35 ans en 1970. En juin, il était déjà devenu à 36 ans et 20 jours le joueur le plus âgé à remporter Roland-Garros, devant Nadal qui avait 36 ans et 2 jours l’an dernier. Le plus vieux en Grand Chelem est Rosewall qui avait 37 ans et 2 mois à l’Open d’Australie 1972.