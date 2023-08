US Open : Djokovic et Swiatek qualifiés sans trembler, Tsitsipas et Ruud chutent déjà

Dans le tableau féminin, la tenante du titre Iga Swiatek n'a pas été aussi dominatrice face à la 322e mondiale Daria Saville.

La N.1 mondiale a mis 1h34 pour s'imposer 6-3, 6-4. Mais malgré un score confortable, celle qui enfile souvent les 6-0 dans les premiers tours en Majeurs, n'a pas été impériale.

"Ca n'a pas été facile, le rythme du match a été bizarre, mais je suis heureuse d'avoir réussi à rester agressive et de passer au troisième tour", a reconnu la Polonaise.

Elle a notamment cédé trois fois sa mise en jeu sur les trois balles de break concédées (deux fois dans le premier set et une fois dans le second).

Mais elle a réussi le break décisif pour se détacher 3-2 puis 4-2 et a conservé l'avantage jusqu'au bout, en concluant sur un service tout juste effleuré du bout du cadre par Saville.

Dans sa quête d'un cinquième titre du Grand Chelem, elle affrontera vendredi la Slovène Kaja Juvan (145e et issue des qualifications) pour tenter de se hisser en 8es de finale.

Un autre des prétendantes au titre, la jeune Américaine Coco Gauff (6e mondiale à 19 ans) s'est imposée avec autorité face à l'encore plus jeune Russe Mirra Andreeva (63e à 16 ans) 6-3, 6-2.

"Je n'avais pas très bien joué au premier tour et aujourd'hui, j'ai été beaucoup plus propre", a souligné Gauff qui poursuit son été éblouissant marqué par des victoires aux tournois de Washington et Cincinnati, où elle battu Swiatek en demies.

A New York, Gauff qui a joué la finale à Roland-Garros en 2022, affrontera la Belge Elise Mertens (32e) pour une place en 8es de finale, avec l'espoir de retrouver, théoriquement, Swiatek en quarts.

Qualification sans jouer pour Elena Rybakina (4e) qui a bénéficié du forfait de l'Australienne Ajla Tomljanovic (127e) peu avant la rencontre.

Quant à Caroline Wozniacki, elle poursuit son come back après deux ans et demi d'absence et la naissance de ses deux enfants, avec une victoire de prestige contre la Tchèque Petra Kvitova (11e) 7-5, 7-6 (7/5).