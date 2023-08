US Open : De Loore avance en qualifications, fin de parcours pour Bergs

Cinq Belges sont engagés dans ces qualifications de l'US Open en simple messieurs. Mercredi, David Goffin (ATP 98) a chuté dès le premier tour des qualifications, s'inclinant 7-6 (7/5), 6-3 face à l'Autrichien Dennis Novak (ATP 187). Zizou Bergs (ATP-151) n'a pas non plus réussi à passer le premier tour, et s'est incliné 6-3, 6-2 contre le Français Arthur Cazaux (ATP-121).



Gauthier Onclin a lui rejoint le deuxième tour des qualifications en écartant 6-3, 6-4 l'Argentin Marco Trungelliti (ATP 228). Kimmer Coppejans a lui aussi rejoint le deuxième tour des qualifications en s'imposant en trois sets 6-4, 5-7 et 7-6 (11/9) face au Canadien Gabriel Diallo (ATP 132).