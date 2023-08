US Open : David Goffin contre l'Autrichien Novak au 1er tour des qualifications

David Goffin, 96e joueur mondial et 5e tête de série des qualifications, affrontera l'Autrichien Dennis Novak (ATP 187) au premier tour des qualifications de l'US Open, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de tennis, dont le tirage au sort a été effectué lundi.

Kimmer Coppejans (ATP 148) jouera contre le Canadien Gabriel Diallo (ATP 132), tête de série N.27 des qualifications. Gauthier Onclin (ATP 205) trouvera sur sa route l'Argentin Marco Trungelliti (ATP 228). Zizou Bergs (ATP 151) aura face à lui le Français Arthur Cazaux (ATP 121/N.17). Un adversaire français aussi pour Joris De Loore, qui a hérité de Pierre-Hugues Herbert (ATP 397).

Chez les dames, Yanina Wickmayer, 86e mondiale et tête de séries N.3 des qualifications, débutera ce tableau préliminaire contre la Canadienne Katherine Sebov (WTA 141). Greet Minnen (WTA 98/N.5) défiera la Turque Zeynep Sonmez (WTA 177) et Marie Benoit (WTA 244) rencontrera la Japonaise Himeno Sakatsume (WTA 195). Tant chez les messieurs que chez les dames, il faut passer trois tours pour atteindre le tableau final pour lequel sont qualifiées Elise Mertens (WTA 32) et Maryna Zanevska (WTA 113).

Yanina Wickmayer (WTA 86) va tenter de se qualifier pour la première fois pour l'US Open en tant que maman à partir de ce mardi à New York. L'Anversoise, 33 ans, demi-finaliste en 2009, s'est confiée à Belga à la veille de son entrée en lice : "J'entame ces qualifs dans un état d'esprit positif et conquérant". Bien revenue depuis quelques mois avec notamment quelques titres sur les circuits annexes, la Belge a l'US Open dans son viseur. "Je suis contente d'être là. L'US Open est mon tournoi préféré. J'aime jouer aux États-Unis dont j'apprécie la culture du sport et le côté spectacle. Je vais tâcher d'en profiter un maximum tout en ayant clairement comme objectif de me qualifier pour le tableau final. Pour l'instant, mon dos va bien. Je me suis bien entraînée, avec Greet Minnen et Belinda Bencic, mais on verra après le premier match."

Brillamment revenue dans le Top 100, fin juillet, et tête de série N.3 de ces qualifs, Yanina Wickmayer figure parmi les favorites pour se hisser dans le tableau final à Flushing Meadows. Mais pas question de se mettre de pression pour autant. "Il n'y a pas de pression supplémentaire, non", a-t-elle poursuivi. "J'aborde ces qualifs comme celles de Roland-Garros et Wimbledon. Les clés cette semaine seront d'imposer mon jeu, en continuant à jouer vers l'avant tout en étant solide du fond du court. Il fait chaud et humide et les courts sont relativement rapides. Les conditions pourraient donc jouer en ma faveur. Je vais en tout cas faire le maximum."