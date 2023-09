US Open : Daria Kasatkina met fin au beau parcours de Greet Minnen

Le bel US Open de Greet Minnen s’est arrêté au troisième tour. Notre compatriote a tout donné et a sauvé trois balles de match. Mais elle s’est inclinée face à Daria Kasatkina, 14e joueuse mondiale. Le match s’est terminé sur le score de 6-3, 6-4.



Kasatkina a fait la différence à la fin d’un premier set équilibré (6-3). Menée 5-1 dans la deuxième manche, la joueuse de Turnhout (26 ans) s’est battue jusqu’au bout. Elle a écarté trois balles de match. Elle a réalisé son premier et seul break de la rencontre pour revenir à 5-4. Minnen a finalement cédé après une heure et trente minutes.



Une victoire de prestige contre Venus Williams, des compliments de la légende américaine, un meilleur résultat égalé en Grand Chelem, Minnen (WTA 97) va quitter New York avec des souvenirs plein la tête et le sentiment du devoir accompli. En 2021, elle avait déjà atteint le troisième tour à Flushing Meadows. La Canadienne Bianca Andreescu lui avait barré la route de la deuxième semaine à l’époque.



De son côté, Kasatkina affrontera Aryna Sabalenka, la N.2 au classement WTA, en huitièmes de finale.