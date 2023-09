US Open - Coco Gauff élimine la revenante Caroline Wozniacki et rejoint les quarts de finale

Coco Gauff a rejoint les quarts de finale du simple dames dimanche à l'US Open de trennis. L'Américaine de 19 ans, 6e mondiale, a éliminé en huitièmes de finale Caroline Wozniacki.

La Danoise, ancienne N.1 mondiale et double finaliste à Flushing Meadows en 2009 et 2014, vient de reprendre la compétition à 33 ans après avoir donné naissance à deux enfants. Gauff s'est imposée en trois sets 6-3, 3-6 et 6-1 en 1h59 de jeu.

La Floridienne, qui avait éliminé Elise Mertens en seizièmes de finale, sera opposée pour une place en demi-finales à la lauréate de la rencontre entre la N.1 mondiale la Polonaise Iga Swiatek et la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 21/N.20).



Coco Gauff, finaliste l'an dernier à Roland-Garros, avait atteint déjà les quarts à Flushong Meadows l'an dernier, vient de remporter le WTA 1000 de Cincinnati après avoir décroché la victoire début août au WTA 500 de Washington.