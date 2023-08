US Open - Caroline Wozniacki se joue de Kvitova et poursuit son come-back

Caroline Wozniacki, ancienne N.1 mondiale, s'est imposée face à la Tchèque Petra Kvitova, 11e joueuse mondiale et tête de série N.11, 7-5, 7-6 (7/5) au deuxième tour de l'US Open de tennis, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem. La rencontre a duré 2 heures et 8 minutes. Pour son retour après avoir donné naissance à deux enfants, la Danoise de 33 ans s'offre une place au troisième tour.

Wozniacki, lauréate à Melbourne en 2018 et double finaliste à New York (2009 et 2014), avait pris sa retraite après l'Open d'Australie 2020. Elle avait repris le chemin des courts en août dernier à Montréal, où elle avait atteint le deuxième tour.



Éliminée d'emblée à Cincinnati, elle enchaine deux victoires de suite pour la première fois depuis son retour. La Danoise pointe désormais au 623e rang mondial et a bénéficié d'une invitation pour participer au tournoi.