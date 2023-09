US Open : Carlos Alcaraz rejoint Daniil Medvedev en demi-finales

Carlos Alcaraz, tenant du titre, s'est qualifié mercredi pour les demi-finales de l'US Open en battant l'Allemand Alexander Zverev (12e) 6-3, 6-2, 6-4 et affrontera le lauréat 2021 Daniil Medvedev pour une place en finale.

"Je me sens très bien sur ce court, à New York. Je suis prêt à affronter Daniil en demies", a lancé l'Espagnol de 20 ans. L'an dernier, il avait remporté son premier titre du Grand Chelem à Flushing Meadows, devenant par la même occasion à 19 ans le plus jeune N.1 mondial de l'histoire.

Mercredi, Zverev avait manifestement laissé trop de forces pour éliminer Jannik Sinner en 8es de finale au terme du match le plus long du tournoi (cinq sets en 4h41) pour pouvoir résister à la puissance et à l'omniprésence d'Alcaraz. Il a d'ailleurs pris un temps mort médical après la perte du deuxième set.

Il s'est battu jusqu'au bout mais sans jamais être en mesure de menacer Alcaraz qui a multiplié les coups spectaculaires. "Je joue pour moi, mon équipe, mais aussi pour les gens qui regardent. Alors je tente des choses que les gens n'ont pas l'habitude de voir et qu'ils peuvent apprécier", a commenté l'Espagnol.

Il est le joueur du circuit ayant le plus de victoires à son actif cette saison (58 en comptant le quart de finale contre Zverev), devant Medvedev (54). Cette année, Alcaraz a manqué l'Open d'Australie sur blessure, a perdu contre Novak Djokovic en demi-finales à Roland-Garros et a remporté Wimbledon, son deuxième Majeur à ce jour, en battant Djokovic.