US Open : Ça passe pour Yanina Wickmayer au 1er tour des qualifications

Plus tard mardi, Magali Kempen, 228e mondiale, tentera aussi de rejoindre le deuxième tour des qualifications face à l’Espagnole Aliona Bolsova Zadoinov, 114e mondiale et tête de série N.14.

Mercredi, Greet Minnen, 98e mondiale et tête de série N.5, et Marie Benoit, 244e mondiale, affronteront respectivement la Turque Zeynep Sonmez (WTA 177) et la Japonaise Himeno Sakatsume (WTA 195).

Il faut passer trois tours de qualification pour atteindre le tableau final pour lequel sont qualifiées Elise Mertens (WTA 32) et Maryna Zanevska (WTA 113). Cette dernière mettra un terme à sa carrière après le tournoi.