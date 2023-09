US Open 2023 : Novak Djokovic brise le rêve américain de Taylor Fritz et le record de Roger Federer

"Je vais me faire plaisir à les regarder à la télévision, ce soir, depuis mon canapé, avec mon physio, des boissons et du pop-corn, les jambes en l’air pour récupérer, a commenté le Djoker. Ça va être super de les regarder et on verra vendredi ce qu’il se passe", a-t-il commenté.

Djokovic est devenu seul détenteur du record de 47 demi-finales jouées en Grand Chelem, avec une longueur d’avance désormais sur Roger Federer. A Flushing Meadows, seul Jimmy Connors a fait mieux (14).

Il est également le seul joueur à avoir atteint le dernier carré des quatre Majeurs cette saison (il était déjà le seul à avoir atteint quatre fois les quarts en 2023).

Malgré la chaleur mardi -ou peut-être à cause d’elle- Djokovic n’est pas resté bien longtemps (2h35) dans l’étuve du court Arthur-Ashe dont le toit avait été à moitié fermé pour favoriser l’ombre sur le terrain.

"Je me suis coupé les cheveux et ça m’a aidé, j’étais plus aérodynamique", a-t-il plaisanté, avant de redevenir sérieux : "Les conditions étaient très chaudes et humides, mais c’était pareil pour tous les deux. C’est pour résister qu’on s’entraîne".

Fritz, qui avait bataillé cinq sets contre Djokovic lors de leur unique précédente rencontre en Grand Chelem, au 3e tour de l’Open d’Australie 2020 alors que le Serbe s’était déchiré les abdominaux, n’a jamais été menaçant mardi.

Il a bien réussi à prendre une fois le service de son adversaire dans le premier set pour recoller à 2-1 après avoir cédé sa première mise en jeu. Mais par la suite, les jeux ont défilé en faveur de Djokovic qui en a inscrit quatre d’affilée pour empocher cette première manche.

Le Serbe a réussi le break en début de deuxième set et n’a pas lâché son avantage, en défendant victorieusement les quatre balles de débreak concédées.

Dans la troisième manche, il a fait le break pour mener 4-3, mais sur un mauvais jeu de service il a permis à Fritz d’égaliser. Il a ensuite empoché les deux jeux suivants et le match.