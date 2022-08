US Open 2022 : Medvedev et Nadal en favoris chez les hommes, un tableau plus ouvert chez les femmes ?

Si Medvedev et Nadal sont les deux noms qui reviennent le plus souvent, il ne faudrait pas non plus oublier que d’autres joueurs peuvent aller jusqu’au bout. Stefanos Tsitsipas, Félix Auger-Aliassime et Carlos Alcaraz sont sans doute les joueurs dont il faudra le plus se méfier tout au long de la quinzaine.

Si le Grec n’a jamais été plus loin qu’un 3e tour à l’US, sa 5e place mondiale au classement ATP lui permet de faire partie des outsiders. A lui d’enfin passer en 1/8 cette année voir plus.

Quant aux deux autres joueurs, l’US Open 2021 a été un déclencheur. Le Canadien a créé la surprise en étant éliminé en demi-finale face à Medvedev, tandis qu’Alacaraz était sorti en quart de final par Auger-Aliassime.

Enfin, une autre surprise pourrait venir de Nick Kyrgios, finaliste de Wimbledon, voir Taylor Fritz, Cameron Norrie ou Hubert Hurkacz.

Réponse pour les hommes, le dimanche 11 septembre.