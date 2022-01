Ursula Von der Leyen veut davantage de femmes dans les conseils d'administration

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, veut relancer le parcours européen d'une proposition inaboutie visant à garantir un quota de genre de 40% dans les conseils d'administration des entreprises cotées en bourse, a-t-elle affirmé jeudi, dans une intervention pour la plateforme European Women on Boards.

C'est sous la présidence du Portugais José Manuel Barroso que la Commission avait, en 2012, adopté une proposition de directive visant à introduire des quotas de femmes dans les conseils d'administration des 5.000 entreprises européennes cotées en bourse.

Mais cette proposition avait buté sur des États membres opposés aux quotas, et qui ne considéraient pas cette matière comme relevant de la compétence de l'UE. L'Allemagne figurait parmi ces pays, mais sa ministre du travail de l'époque, Ursula von der Leyen, était quant à elle favorable aux quotas.

Aujourd'hui devenue présidente de l'exécutif européen, Mme Von der Leyen veut donner un nouvel élan à cette proposition. "J'ai eu des réunions avec des États membres et des députés européens, et je suis confiante de voir des avancées rapides".

L'indice sur la diversité des genres de l'European Women on Boards montre que des mesures incitatives ne suffisent plus. La moyenne de la présence féminine dans les CA des entreprises cotées est actuellement de 35%, selon une étude portant sur 668 firmes. Les meilleurs élèves ne sont pas membres de l'UE: Royaume-Uni et Norvège devancent le premier État membre, qui est la France.

La Belgique, où 16 entreprises ont été scrutées, figure à la huitième place du classement, avec 37% de femmes dans les CA. Quant aux comités de direction, la Belgique aligne 17% de femmes, soit deux points de pourcentage de moins que la moyenne UE.