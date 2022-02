Ursula von der Leyen annonce des sanctions "massives" envers la Russie

L’objectif de ces mesures est de perturber la capacité russe à financer la guerre, après l’annonce durant la nuit du lancement d’opérations militaires russes sur le sol ukrainien. L’Allemande a parlé durant le point presse d’une "attaque barbare" et d'"arguments cyniques utilisés pour la justifier". Vladimir Poutine a entre autres affirmé vouloir "dénazifier" le pays voisin.

"La cible russe n’est pas seulement le Donbass, pas seulement l’Ukraine, c’est la stabilité en Europe et tout l’ordre de paix international. Vladimir Poutine sera tenu pour responsable de cela", a affirmé la cheffe de l’exécutif européen.

Mercredi, l’Union européenne avait déjà finalisé l’adoption d’un premier paquet de sanctions sur lequel les ministres des Affaires étrangères s’étaient accordés mardi. Il s’agit surtout de mesures restrictives visant une majorité des élus russes de la Douma, mais aussi des membres du gouvernement, des hommes d’affaires et oligarques proches du pouvoir et des responsables militaires russes.

L’Union européenne avait précisé ces derniers jours qu’elle souhaitait une "gradation" des sanctions, avec donc un renforcement progressif de sa réponse en fonction des actions russes.

Le nouveau paquet de sanctions sera en tout cas présenté jeudi soir à la réunion des chefs d’Etat et de gouvernement convoquée mercredi en urgence par Charles Michel. Les dirigeants des 27 doivent se retrouver à Bruxelles à partir de 20h00.

Dans leur déclaration du matin, Ursula von der Leyen et Charles Michel rappellent la condamnation européenne des actions russes, "une agression militaire sans précédent contre l’Ukraine", "non provoquée et injustifiée".

Josep Borrell a précisé quant à lui que les instances de l’Union européenne se pencheront aussi sur l’apport d'"assistance urgente" à l’Ukraine et sur le soutien à des opérations d’évacuation de citoyens.