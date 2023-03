Ursula von der Leyen à Washington : que faut il attendre de cette visite de la présidente de la Commission européenne ?

Toute l’Europe se presse à Washington. En décembre dernier, le président français Emmanuel Macron a ouvert le bal. Début mars, c’est le chancelier allemand Olaf Scholz qui faisait le voyage à la Maison Blanche et cette semaine, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a elle aussi droit à sa rencontre avec le président américain Joe Biden. Quoi de plus normal, les Etats Unis et l’Union européenne sont aujourd’hui les principaux alliés de l’Ukraine dans la guerre qui l’oppose à la Russie. Mais il y a un autre sujet qui justifie tous ces voyages : l’Inflation Reduction Act (IRA). Une loi adoptée aux Etats Unis l’été dernier et qui vise à faire baisser de moitié les émissions de carbone américaines d’ici 2030. C’est plutôt une bonne chose mais c’est aussi une loi qui prévoit quelque 370 milliards de dollars de subsides pour les entreprises qui produisent des technologies vertes aux Etats Unis. Et là c’est la panique en Europe…