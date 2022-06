"Urgence", le nouveau spectacle de la Cie Adoc qui rend hommage aux blouses blanches

L’hôpital public est malade. C’est le constat que dresse "Urgence", le nouveau projet théâtral de la Cie Adoc, entamé en 2020, en pleine pandémie de Covid.

Après la dure réalité du monde agricole et le spectacle "Nourrir l'humanité c'est un métier", la Compagnie liégeoise s’est plongée pendant deux ans dans un autre quotidien, celui des blouses blanches, et à travers leurs témoignages, s’est fait l’écho de leur détresse, mais aussi de leur combativité.

Une première étape de travail est actuellement proposée à la Cité Miroir à destination tout d'abord des programmateurs et des professionnels de la santé.

Des témoignages interprétés mot pour mot

Les trente interviews réalisées à ce jour sont interprétées mot pour mot, en imitant les voix, les gestes, en restituant au mieux les émotions. "On a en priorité donné la parole à ceux et celles qui sont en première ligne comme les infirmiers.res, les aides-soignants.es et les médecins en Belgique et en France "explique le comédien Charles Culot "mais on a aussi rencontré des laborantins, des directeurs d'hôpitaux et des personnes qui ont une expertise dans le domaine de la santé, comme par exemple des patrons de mutuelle".

L'univers hospitalier reconstitué sur le plateau