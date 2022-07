Urgence climatique, qu’en pensent les stars ?

Il y a quelques jours, Kylie Jenner a publié une photo sur laquelle on voit Kylie Jenner et Travis Scott exhibant leurs jets privés respectifs. Bad buzz assuré pour la star qui relance le débat sur l’impact écologique et l’urgence climatique.

Vous n’avez pas pu passer à côté de cette dernière frasque de la demi-sœur de Kim K qui a choqué la toile avec cette photo. Mais au fond, les stars sont-elles conscientes de l’urgence climatique ?

Si beaucoup de stars tentent de sensibiliser leur audience à ce sujet, il y en a d’autres qui ne sont pas au courant ou qui s’en moque. Elles sont probablement assez riches pour déménager sur Mars avec Elon Musk.

Si Kylie Jenner et son chéri se demandent quel jet prendre aujourd’hui pour faire 65 km, Leonardo DiCaprio, grand défenseur de la planète, prend un jet privé pour aller récupérer son prix le récompensent de son engagement pour l’environnement. Malheureusement, ils ne sont pas des exceptions, en France, un avion sur 10 qui décolle est un jet privé. Et un jet privé émet 20 fois plus de gaz à effet de serre au kilomètre qu’un avion de ligne classique.

Aujourd’hui, les stars et les influenceurs ont un impact considérable sur leurs communautés et donc sur la société parfois plus qu’un gouvernement. Il faudrait pouvoir utiliser cette influence pour autres choses que pour vendre des vêtements issus du travail forcé des Ouïghours. L’Union Européenne va d’ailleurs bientôt passer une loi afin d’interdire les marchandises importées provenant du travail forcé des Ouïghours.