Urgence climatique : les jeunes en première ligne

C’est bien la question que Diego, Benie, Maya, Stéphane, Alice, Vania, Eloïse, Camille et Léa se posent. De la volonté, ils en ont, mais ce n’est pas toujours facile pour eux de déceler les actions réellement efficaces à mettre en place contre cette urgence climatique.

Bien sûr, ils connaissent les trucs et astuces de base : Trier ses déchets, ne pas promouvoir le suremballage, éviter les plastiques, ne pas jeter ses papiers par terre, etc, etc. Mais quand bien même faire tout ça, pour beaucoup de jeunes, ce n’est pas en agissant eux, seuls, à leur petite échelle, que cela va changer quelque chose.

On demande au petit peuple de boire dans des gourdes mais c’est aux grandes sociétés de faire des changements

Et quand ces grandes sociétés s’arment d’un nouveau packaging vert flambant neuf ou participent à une action bienfaitrice uniquement lorsque cela va faire beaucoup de bruit, les jeunes ne sont pas dupes non plus.

D’autant plus que ces adolescents sont parfois découragés car ils n’arrivent pas non plus à percevoir, de manière tangible, l'impact que peuvent avoir leur propres actions, à échelle individuelle. Et pourtant, certains ont bien conscience de la situation et développent même de très grosses angoisses par rapport à ça

Si ça se trouve, il n’y aura même pas un monde pour nos enfants

Pour eux c’est simple, soit " on fait les aveugles ", soit les gens ne se rendent vraiment pas compte de la situation… jusqu’à ce qu’ils soient personnellement touchés par les dégâts collatéraux.

Ça touche tout le monde : riches ou pauvres

S’ils affirment cela, les adolescents interrogés réalisent tout de même que tout le monde n’a pas les mêmes priorités car, tout le monde, n’a non plus les mêmes chances dans la vie. Et c’est bien pour cela que, pour eux

Il faut trouver un moyen de toucher la conscience collective

On l’aura compris, l’urgence climatique représente pour beaucoup d’adolescents issus de la génération Z, une de leurs priorités. Ils demandent juste à être plus épaulés, conseillés et surtout que les grosses entreprises, qui peuvent vraiment faire évoluer les choses, prennent leurs responsabilités.