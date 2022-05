Urgence climatique : et si la solution, c’était de ne rien faire ?

Chaque année, la pollution tue 9 millions de personnes (Le monde.) L’urgence climatique est là (Libération.) La presse ne cesse de le répéter, notamment à la nouvelle première ministre française. " Il faut agir vite " a reconnu Elisabeth Borne. Pourtant, aucune action immédiate ne s’engage, constate le quotidien français. Il faudra attendre la déclaration de politique générale.

En Flandre, c’est un peu le même mouvement que l’on observe. L’accord " azote " chargé de réguler la pollution des sols est soumis à une enquête publique. D’ici là, on attend.

Le New York Times s’interroge : "et si la solution – simple – était de ne rien faire ?" Séduisant, et même efficace si l’on applique cela à l’échelle d’un jardin (ne rien faire est plus écologique que de tondre à tout va, explique le quotidien.) ​​​​​​