Urbi et Orbi : quelles sont la signification et l’histoire de cette bénédiction papale ?

L’origine d’une tradition, du balcon jusqu’aux réseaux sociaux

Cette bénédiction daterait du 13e siècle et aurait été instaurée par le pape Grégoire X. A chaque Urbi et Orbi, le pape commence la bénédiction en disant : "Que les saints Apôtres Pierre et Paul, dont la puissance et l’autorité nous ont été confiées, intercèdent personnellement pour nous auprès du Seigneur !".

C’est en 1978 qu’a eu lieu la première transmission radio de l’Urbi et Orbi faite par le pape Jean-Paul 1er. Eric De Beukelaer nous relate comment la transmission de cette tradition est devenue planétaire au fil des siècles jusqu’à nos jours : "C’est une ancienne tradition. Il va de soi qu’à l’époque où il n’y avait pas tous les moyens des médias. Le pape donnait sa bénédiction peut être au balcon d’une église, ou d’une basilique. Mais les seuls qui l’entendaient, c’étaient les gens présents, les légats des différentes nations et des voyageurs qui l’apportaient à d’autres."

Et de poursuivre : "Cette bénédiction était initialement surtout réservée aux gens qui étaient présents à Rome à ce moment-là et qui la transmettaient à des gens qui la recevaient des semaines plus tard. Aujourd’hui, cette bénédiction a une dimension instantanée à travers le monde par les réseaux sociaux et les autres médias."