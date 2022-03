Urbanisme, simplification administrative, communication: les priorités de la bourgmestre de Limbourg à la fin de la commission d’enquêtes "inondations"

Ces recommandations devraient rapidement être mises en application par le Gouvernement wallon.

Un a priori plutôt positif

Qu'en pensent a priori les bourgmestres des communes ravagées par les flots? Nous avons demandé son ressenti à Valérie Dejardin, la bourgmestre de Limbourg, très meurtrie en juillet. "C'est un a priori plutôt positif" reconnait-elle. "Dans les priorités, il y a évidemment tout ce qui est urbanistique, il faut donc des décisions rapides: où bâtir, comment bâtir, comment ne pas imperméabiliser les sols? Deuxièmement, en matière de sécurité, je pense que les bourgmestres doivent être épaulés. Un être humain ne peut pas gérer ça seul, il faut donc pouvoir créer autour de lui une structure, et là, je pense et j'espère qu'il y aura des recommandations. Et puis au niveau aussi de l'administration. Moi, je suis à la tête d'une petite commune avec une petite administration. Il faudra un renforcement de celle-ci."

La bourgmestre espère aussi une simplification au niveau administratif: "Là, j'attends vraiment qu'il y ait une simplification dans la façon de prendre des décisions, dans la façon de répondre à la population. On doit arrêter de compliquer tout. J'espère qu'il y aura vraiment des recommandations à ce sujet-là."