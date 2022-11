Urbanisme : des propriétaires face à un mur lors d’une demande de permis pour isoler leur façade avant

On se retrouve dans une situation de précarité énergétique énorme

Pour beaucoup de propriétaires de Bruxelles et d'autres villes, c’est un non-sens si on considère les enjeux énergétiques et climatiques actuels. Vincent Baufay est propriétaire d’une maison dans un quartier de Watermael-Boitsfort où 1000 maisons datant de 1930 sont classées. Il a déjà essuyé un refus pour poser des panneaux photovoltaïques performants sur son toit. Ce propriétaire, qui paye 1000 euros par mois de factures énergétiques, souhaite isoler sa façade avant et poser de nouvelles fenêtres bien plus efficaces en termes d’isolation. S’il compte introduire une demande pour obtenir un permis d’urbanisme pour réaliser ces travaux, il se dit bien pessimiste : " Il y a un plan de gestion patrimoniale avec des travaux qui sont autorisés sans permis d’urbanisme, et des travaux qui sont interdits. Dans les travaux interdits il y a l’isolation de façade par l’extérieur, les châssis avec double vitrage performant, l’interdiction de placer des panneaux photovoltaïques performants sur le toit des 1000 maisons classées. Donc on se retrouve dans une situation de précarité énergétique énorme sans possibilité réelle de pouvoir améliorer notre sort. Les habitants se mobilisent par rapport à cette injustice qui devient vraiment criante avec les tarifs de l’énergie actuels. On essaye de faire bouger les choses mais on se heurte à des réactions conservatrices des administrations de l’urbanisme et du patrimoine. "

Vincent Baufay, responsable d’un collectif de propriétaires, ajoute : " Obtenir un permis d’urbanisme pour isoler ma façade va prendre des mois, peut-être même des années. On sait que le plan de gestion a autorisé une isolation de façade pour une minorité de maisons dans certaines conditions. En réalité, cela exclut quasi toutes les autres maisons. Il semble que les choses vont enfin bouger, et que le plan de gestion patrimoniale va être revu. Il est question d’accepter enfin un double vitrage digne de ce nom. Peut-être une isolation de façade performante mais j’ai des doutes à ce sujet. "