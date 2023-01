Urbanisme à Bruxelles : un audit externe conclut à la nécessité d'une réforme fondamentale du cadre réglementaire

Procédures trop compliquées, peu cohérentes, peu transparentes, engendrant l'incompréhension des acteurs et des citoyens ainsi que la déresponsabilisation des multiples administrations compétentes: tel est en résumé le constat que l'on peut extraire de l'audit externe du Code Bruxellois d'Aménagement du territoire commandé à l'initiative du secrétaire d'État à l'Urbanisme Pascal Smet (one.brussels-Vooruit).

Les conclusions du rapport induisent une révision fondamentale de cet outil fondateur des procédures d'urbanisme en Région bruxelloise.

Pas sûr qu'il soit encore possible de faire aboutir une réforme durant l'actuelle législature, a dit en substance Pascal Smet.

Le rapport se fonde sur 43 rencontres directes en bilatérale dont 24 rencontres avec des administrations, associations et professionnels bruxellois et deux workshops d'une cinquantaine de participants à chaque fois. Il avance 14 questions clés, 33 recommandations, et 120 solutions.