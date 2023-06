Urban Youth Games : une journée sportive où sports pour valides et sports adaptés se mélangent

Ils étaient 1500 élèves venus de toute la Belgique, réunis à Molenbeek pour faire du sport. Le tout premier événement national des Urban Youth Games (Jeux Urbains de la jeunesse) s’est déroulé sous le soleil et dans la bonne humeur en cette fin de mois de mai 2023.

Alors qu’ils ont beaucoup de points communs avec les journées sportives que l’on connaît tous, les Urban Youth Games se veulent en plus inclusifs. Enfants de toutes origines sociales et culturelles mais aussi valides ou moins valides y sont réunis. Plusieurs sports adaptés y sont même pratiqués, goalball, athlétisme en chaise, cecifoot, volley assis, etc. L’occasion de se rendre compte des difficultés rencontrées par les personnes à mobilité réduites dès le plus jeune âge.

Des enfants qui ont pu rencontrer des athlètes olympiques, paralympiques et special olympics. De vrais moments privilégiés !