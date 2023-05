Urban Youth Games, épisode 3: retrouvailles olympiques entre Victor Wegnez et Maxime Hordies

Victor Wegnez, champion olympique avec les Red Lions à Tokyo et Maxime Hordies, médaillé de bronze aux Paralympiques de Tokyo se connaissent depuis leur adolescence. Pendant deux ans, ils sont allés dans la même école en section sportive, avant l’accident qui a rendu Maxime handicapé.

Victor a connu une enfance difficile, avec un père violent qui a abandonné sa famille alors qu'il était tout jeune. Sa maman s'est débrouillée tant bien que mal pour élever ses fils, mais sans pouvoir leur éviter tous les obstacles. Victor puise sa force dans son histoire.

Le combat de Maxime est lui né de son handicap. Gymnaste, il a connu un accident dans sa discipline et il lui a fallu tout recommencer à zéro, une toute nouvelle vie. Mais rien n'est pareil quand on a un handicap et chaque chose, trop de choses, sont des batailles. Mais il vit chaque jour comme si c'était le dernier et ce n'est pas ce handicap qui l'en empêchera.

Nous avons organisé des retrouvailles entre les deux hommes, à l’occasion des Urban Youth Games, un projet qui leur tient à cœur, avec des valeurs primordiales qu’ils défendent. Un super moment avec deux sportifs aussi attachants que drôles.