Urban Youth Games : épisode 2, l’école spécialisée "Des Carrefours"

Les Urban Youth Games ont vu le jour à Molenbeek en 2019, et ne cessent de se développer depuis lors. Des petits Jeux Olympiques pour les 10/12 ans, créés pour redorer l’image de Molenbeek à la suite des attentats, mais aussi pour faire découvrir une multitude de sports à de jeunes enfants dans l’espoir de susciter des vocations dans un esprit d’inclusion. Des événements régionaux se tiennent chaque année, avant le bouquet final, l’événement national à Molenbeek.

Les fédérations, les clubs de sport et les écoles sont les trois partenaires principaux de l’organisation pour la tenue de ces événements. L’école spécialisée "Des Carrefours" à Etterbeek a participé à l’édition bruxelloise et participera ce 26 mai au clou du spectacle national. Une école où l’on accueille des enfants avec toutes sortes de besoins spécifiques et pour laquelle l’organisation des Urban Youth Games a une importance toute particulière. Reportage.