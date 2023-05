Urban Youth Games : épisode 1, le tennis, vraiment un sport pour tous ?

Les Urban Youth Games ont vu le jour à Molenbeek en 2019, et ne cessent de se développer depuis lors. Des petits Jeux Olympiques pour les 10/12 ans, créés pour redorer l’image de Molenbeek à la suite des attentats, mais aussi pour faire découvrir une multitude de sports à de jeunes enfants dans l’espoir de susciter des vocations dans un esprit d’inclusion. Des événements régionaux se tiennent chaque année, avant le bouquet final, l’événement national à Molenbeek.

Cette année, ces "Jeux Urbains de la jeunesse" se dérouleront le 26 mai. Avec une nouveauté, la possibilité pour les enfants, valides ou non, de tester le tennis en chaise. Une initiative soulignée de tous et qui entre totalement dans la lignée des projets mis en place par l’Association Francophone de Tennis pour rendre ce sport accessible au plus grand nombre. Mais le tennis est-il vraiment praticable par tous ? Tentative de réponse.