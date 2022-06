Urban Sessions Brussels va faire bouger le parc Josaphat

L'Urban Sessions Brussels combinera les sports extrêmes et la culture urbaine durant 4 jours à Bruxelles au sein du Parc Josaphat à Schaerbeek du 30 Juin au 3 Juillet.

Un programme très diversifié sera présenté au public incluant du BMX FREESTYLE, du SKATEBORD, du PARKOUR, de la DANSE, de l'ART et de la MUSIQUE.

Cet événement est organisé dans le cadre des compétitions internationales de ces sports extrêmes et tu pourras y voir les plus grands "Riders" d'Europe et même les internationaux.

TARMAC sera également présent le Samedi 2 Juillet pour un WARRIORS spécial Live In Direct ! Un Battle 5vs5 All Styles avec une partie des meilleurs danseurs de Belgique.

L'événement est totalement gratuit et accessible à toutes & tous de 7 à 77 ans.

Tu trouveras plus d'informations en cliquant ICI