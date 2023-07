URBAN DAYS par la MJ l'Alternative avec un focus sur la musique urbaine les 11 & 12 août

La 4ème édition en 2023 de FESTIV'ETE, le label qui chapeaute, à l’initiative de la Ville de Fleurus et le concours de Fleurus Culture, tous les rendez-vous festifs, populaires et joyeux, de juin à septembre sur le territoire de la cité des Bernardins.

Pas moins de 8 rendez-vous culturels et de loisirs gratuits sont proposés à la population fleurusienne et aux visiteurs. Festiv’Eté est aussi une occasion pour les artistes locaux, régionaux et internationaux de se produire sur une scène en plein air dans une ambiance chaleureuse.

Le Vendredi 11 et Samedi 12 août, La Ville de Fleurus et l’Asbl “Fleurus Culture” et la MJ L'ALTERNATIVE vous invitent à 5ème soirée thématique, celle-ci mettra l’accent sur les musiques urbaines.

Au programme:

VENDREDI 11 AOÛT - DES 18h00

Une programmation électronique et la venue de multiples Dj’s Electro : His Dudeness, Ambassadeur Savon, Carafunk et Veks.

SAMEDI 12 AOÛT - DES 16h30

La scène sera prise d’assaut par différents artistes de la scène Rap : Bollet Jr, Matisse, Sifaka, Omix, ...

L'événement est évidemment, Gratuit !