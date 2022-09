Upcycling : une batterie biodégradable conçue à partir de carapaces de crabes

Autre avantage non négligeable : le chitosan est facile à se procurer. "La source la plus abondante est l’exosquelette des crustacés, notamment les crabes, les crevettes et les homards, que l’on peut facilement obtenir à partir des déchets de fruits de mer. Vous pouvez en trouver sur votre table", soulignent les auteurs des travaux.

Si de futurs tests réalisés à plus grande échelle aboutissent, ce nouveau type de batterie pourrait stocker l’énergie provenant de sources éoliennes et solaires et la transférer vers les réseaux électriques, espèrent les chercheurs.

Parce que leur fabrication nécessite l’extraction de métaux rares, les batteries des appareils électroniques représentent un véritable enjeu environnemental. C’est pourquoi plusieurs scientifiques à travers le monde sont à la recherche d’alternatives plus équitables et plus écologiques que le lithium et le cobalt. Sable, sodium, silicium, fer… et même le chanvre sont actuellement à l’étude !