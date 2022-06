Upcycling : un fabricant de bières japonais transforme les déchets du brassage en jeans

Touchée de plein fouet par la pandémie de Covid-19, la brasserie japonaise Sapporo Breweries tente de séduire de nouveaux clients en lançant, non pas une nouvelle saveur de bières, mais des jeans nouvelle génération.

A la surprise générale, le célèbre fabricant s’est tourné vers l’upcycling pour transformer les déchets issus du processus de brassage en de véritables pièces de mode.

Nombreux sont les secteurs qui ont été contraints de se réinventer pendant – et après – la crise sanitaire, pour renouer avec leurs clients, et en attirer des nouveaux. La brasserie japonaise, Sapporo Breweries Limited, se lance dans la confection de jeans et dévoile des pièces confectionnées à partir des déchets du brassage de sa bière phare, comme le révèle le quotidien économique Nikkei Asia.