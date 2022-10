Upcycling : "On a déjà assez de matériel dans le monde. On n’a pas besoin de produire plus pour faire de nouvelles pièces"

Pour les deux amis basés en Belgique, il était impensable de lancer leur marque sans prendre ce positionnement écologique. "En fonction des pièces que l’on a envie de faire, on fait le tour des magasins de seconde main à Bruxelles. On essaie vraiment de partir de l’existant. Notre point de vue vis-à-vis de l’industrie de la mode, c’est que l’on a déjà assez de matériel dans le monde", note le jeune homme. Et de poursuivre : "On n’a pas besoin de produire plus pour faire de nouvelles pièces. En tant que jeune designer, on ne peut plus travailler comme on travaillait avant. On doit juste penser autrement."

Après deux collections présentées lors de la Fashion Week de São Paulo, au Brésil, les deux jeunes n’ont plus eu d’autres choix que de faire de la récupération, faute de budget. "On a alors pris tout ce qu’il y avait autour de nous pour créer cette troisième collection. Et c’est à ce moment-là que nous nous sommes dit que c’était ce que nous avions envie de faire. Ça avait vraiment du sens pour nous de créer du nouveau en utilisant ce qui existe déjà", raconte Fernando.