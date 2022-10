Upcycling : ne jetez plus vos parapluies cassés, portez-les !

Une simple bourrasque peut suffire à retourner un parapluie et l'envoyer aux oubliettes. Direction, la poubelle. Un grand classique qui n'est plus d'actualité à une époque où chacun tente, à son échelle, de limiter ses déchets. Outre le tri et le recyclage, qui sont depuis longtemps entrés dans les mœurs, il est aujourd'hui possible de collecter toutes sortes de déchets pour leur donner une nouvelle vie, parfois totalement inattendue.

Basée au Portugal, la marque de mode communautaire R-Coat a inscrit la circularité dans son ADN. "Nous imitons les cycles naturels en upcyclant les matériaux mis au rebut et en plaçant la circularité à la base de tous nos choix", indiquent les deux fondatrices, Anna et Yasmin, sur le site officiel de la marque. L'une est italienne, l'autre brésilienne mais c'est au Portugal que ces deux passionnées ont posé leurs valises et décidé de créer une marque qui transforme les parapluies cassés en vestes et accessoires de mode. Vous avez dit audacieux ?