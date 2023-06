Upcycling : matelas, sièges de métro, câbles, des matières insolites pour des baskets plus écologiques.

L'industrie textile, comprenant les vêtements et les chaussures, serait à elle seule à l'origine de 4 milliards de tonnes d’équivalent CO2 par an, d'après des données publiées par l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (Ademe). Elle pourrait même être responsable de plus d'un quart des émissions globales de gaz à effet de serre en 2050 si aucune action n'est entreprise par les principaux acteurs du secteur.

Toute l'industrie doit se mobiliser pour faire bouger les lignes : introduire des matières plus éco-responsables, rendre les processus de fabrication plus éthiques ou démocratiser des services et pratiques qui encouragent la réduction des déchets.

Cela passe notamment par l'upcycling, une pratique consistant à revaloriser des matériaux et objets voués à être jetés, qui ne cesse de gagner du terrain dans la sphère mode. La preuve avec les sneakers qui se composent aujourd'hui de matières totalement insolites, des matelas aux câbles électroniques en passant par les sièges de métro, pour contribuer à réduire les montagnes de déchets qui polluent les sols et océans aux quatre coins du monde.