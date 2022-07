Upcycling : de jolis carnets de notes créés avec des chutes de papier

Les carnets de Nastasia sont un bel exemple d'"upcycling", qu’on appelle aussi "surcyclage". Il s’agit d’une pratique qui a pour but de renouveler des objets en leur donnant une nouvelle vie.

En savoir plus sur l’upcycling ici.

Il aura fallu près de deux ans de travail et de nombreux tests pour que Nastasia mette au point ses petits carnets de notes : "Mes premiers carnets étaient vraiment très beaux, assez complexes et colorés ce qui fait que je devais les vendre assez cher et au final, les gens n’osaient pas vraiment écrire dedans, ils les considéraient comme un trop bel objet. J’ai repensé le projet et j’ai voulu créer des carnets plus simples, dans lesquels on n’a pas peur de gribouiller."

Le papier que Nastasia récupère provient pour la grande majorité de deux imprimeries locales, l’une est située à Bruxelles, l’autre à Gand. "Trouver du papier à transformer n’est plus un problème" nous confie Nastasia. Il n’est d’ailleurs pas rare que de grosses entreprises fassent appel à ses services pour retransformer du papier dont elles n’ont plus l’utilité : "C’est le cas notamment d’entreprises qui ont changé leur image de marque et qui se retrouvent avec des enveloppes et des carnets estampillés de leur ancien logo. Parfois, ce sont simplement des carnets qui ont été imprimés pour un événement ponctuel. Une fois celui-ci passé, les informations écrites dessus n’ont plus d’intérêt. Dans ces cas-là, je récupère le papier, je recoupe ce qu’il faut supprimer et j’en fais de nouveaux carnets que l’entreprise peut distribuer à son personnel ou donner à ses clients."

A chaque commande que vous passez, il vous sera indiqué les économies d’énergie et d’eau que vous avez permis de réaliser en achetant Odd Paper plutôt qu’une autre marque. L’origine du papier qui compose votre carnet est également détaillée. Enfin, ce sont des livreurs à vélo (Urbike) qui viendront déposer votre colis dans votre boîte aux lettres (pour les Bruxellois), dans un souci d’écologie.

Si Nastasia aimerait vivre de son travail autour du papier, ce n’est malheureusement pas encore le cas. La créatrice est également motion designeuse. "Je suis une passionnée du papier et j’ai encore plein d’idées !" Récemment, Nastasia Anzad a agrandi sa gamme en lançant un album photos ; elle aimerait aussi faire des agendas et proposer sa propre gamme de papeterie. Affaire à suivre !

