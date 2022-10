Upcycling : cette marque transforme des chaussettes en vêtements et accessoires.

Qui l'eût cru ? Le déchet comme matière première de prédilection des acteurs de la mode et bien d'autres secteurs. Une idée folle au premier abord, qui pourrait pourtant remédier à certaines failles de toute une industrie. Les marques l'ont bien compris au regard de la multiplication des collections de mode upcyclées. Parapluies cassés, déchets alimentaires, sièges de transport et même pare-brise, constituent aujourd'hui des matières premières de choix pour concevoir les vêtements et accessoires que vous porterez (sans doute) demain.

Si la marque Enyo Studio propose des pièces "classiques" à partir de coton biologique, elle s'est aussi spécialisée dans l'upcycling.

Et ses vêtements et accessoires les plus surprenants ont été conçus à partir de chaussettes de sport, souvent estampillées de logos bien connus, dont l'iconique virgule, ou les non moins célèbres trois bandes. Plus concrètement, le label récupère des chaussettes issues de stocks dormants ou invendus pour les transformer en crop tops ou en sacs à main avec une conception en fonction de la demande pour éviter le gaspillage et la surconsommation.