Ils sont partout, jonchant le sol des plus grandes métropoles comme des plus petits villages de l'Hexagone. Les mégots de cigarettes sont un véritable fléau en matière de pollution avec plus de 23 milliards d'unités jetées au sol ou dans la nature chaque année en France, d'après le ministère de la Transition écologique. Et l'upcycling, une des réponses aux maux de la planète, est encore plus pertinente dans ce cas-ci.

Plusieurs années sont nécessaires pour leur décomposition totale avec l'impact que cela induit sur l'environnement, nature et océans. Face à ce constat, une start-up française s'est lancé un défi de taille : les collecter puis les transformer en… doudounes.