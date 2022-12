Upamecano, Rabiot, Coman et maintenant Varane : le point sur les incertains chez les Bleus avant la finale contre l’Argentine

J-2 avant la grande finale de cette Coupe du monde entre la France et l’Argentine.

Si le clan français a souffert d’énormément de forfaits pour blessure avant et pendant la Coupe du monde, un virus plane désormais au-dessus des Bleus et inquiète l’Hexagone.

Un virus qui a d’ailleurs valu les absences d’Adrien Rabiot et Dayot Upamecano en demi-finale face au Maroc. Si le milieu et le défenseur vont mieux, un autre joueur a également été victime d’un état grippal : Kingsley Coman. L’attaquant a en effet été préservé jeudi à l’entraînement et espère être en forme d’ici dimanche.

D’après nos confrères de l’Equipe, deux nouveaux joueurs auraient été touchés par le virus : les deux défenseurs centraux titularisés face au Maroc, Raphaël Varane et Ibrahima Konaté. Si le jouer de Manchester United ne ressent que des symptômes légers, ce serait un peu plus accentué du côté du joueur de Liverpool.