Les Festivals de Wallonie se poursuivent avec le Festival du Hainaut et le Festival Musiq3 Brabant Wallon. A l’affiche de ces deux évènements, la pianiste suisse Béatrice Berrut – artiste associée des Festivals de Wallonie 2023 – interprétera ses " Untold Tales ". Concert le mercredi 3 octobre à 12h30 au Palais des Beaux-Arts de Charleroi et le vendredi 6 octobre à 20h30 au Rideau Rouge à Lasne.

Le Festival du Hainaut et le Festival Musiq3 Brabant Wallon se profilent à l’horizon. C’est avec ces deux ultimes rendez-vous que se referme l’édition 2023 des Festivals de Wallonie. L’aventure avait commencé le 30 juin dernier à Flagey avec la soirée d’ouverture du Festival Musiq3 Bruxelles. Certains se souviennent encore de la prestation livrée par la cheffe d’orchestre vénézuélienne Glass Marcano à la tête du Brussels Philharmonic.

Pratiquement au même moment et à quelques kilomètres de là, le Festival Musical de Namur prenait son envol depuis le Concert Hall de Namur avec Leonardo Garcia Alarcon, le Chœur de Chambre de Namur et la Cappella Mediterranea. Depuis trois mois, la musique classique rayonne. Elle se déploie d’un festival à l’autre dans une douce et belle utopie. Les Festivals de Wallonie comptent sept rendez-vous, tous rassemblés autour d’une seule et même thématique : Les Utopies.