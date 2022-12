"Untold Stories" un portrait intime de Peter Lindbergh à travers 40 ans de photographies de mode.

Testament

Le dernier étage du Vanderborght est entièrement consacré à un projet très personnel du photographe sobrement intitulé Testament. Lindbergh s’interroge sur la peine de mort et sur les éléments qui nous font basculer "d’un côté ou de l’autre du mur de la prison" écrit-il. Il sonde la nature humaine, avec ses facettes d’empathie et de violence. Dans ce projet, très loin de la mode, il va chercher la même chose : voir la personne et pas le personnage, mais d’une façon radicale. Derrière un miroir sans tain – et avec son accord – il photographie et filme le visage d’un condamné à mort confronté à son reflet. Une série d’une vingtaine de portraits et d’une longue vidéo dans laquelle la personne – non le meurtrier — plongé dans son propre regard, se laisse voir totalement à nous. L’homme sera exécuté deux mois plus tard. Sa seule demande au moment d’accepter la proposition de Lindbergh était qu’il retrouve sa fille et lui donne une copie de Testament, témoignage de son père en vie.